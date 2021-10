Même quand l’été est aussi court qu’un crochet de Lionel Messi, l’automne donne plus envie de pleurer que de faire la fête. Et pourtant… L’UEFA veut prolonger le plaisir avec une drogue de synthèse : le Final Four de la Ligue des Nations qui débute cette semaine. Dimanche, les Italiens, les Espagnols, les Français ou les Belges auront gagné un tournoi international et recevront un beau trophée pour garnir une armoire plus ou moins remplie.