Mehdi Bayat a décidé de jeter sa (double) casquette en se retirant avec effet immédiat de la présidence de l’Union belge où il avait été élu en juin 2019. Son discours d’adieu (quoiqu’en football, rien n’est jamais définitif…) a évidemment été empreint d’optimisme, de positivisme et de perspectives d’avenir pour… Charleroi. Le club, dont il est l’administrateur-délégué, vient de passer complètement à travers d’une saison qu’il avait entamée bille en tête. Nouveau (et jeune) entraîneur, une nouvelle structure à mettre en place, des dossiers chauds (stade…) à faire avancer et un emploi du temps non élastique l’ont poussé à se recentrer sur son core business comme on dit.

