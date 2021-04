8 -0. Contre la Biélorussie. Après le semi-échec face aux Tchèques samedi dernier, avec une des plus mauvaises prestations de notre équipe nationale de ces dernières années, nos Diables rouges ont renoué avec la critique. Celle qui les avait épargnés depuis le couac en Suisse le 18 novembre 2018 (5-2). Parce que nous avons placé la barre très haut pour Lukaku et les siens. Parce que nous piaffons d’impatience de voir cette génération dite "dorée" disputer l’Euro, qui sera sans doute leur dernière compétition commune.

Après ce score quasi historique (le 4e plus gros score de tous les temps), il n’y a pas eu d’euphorie, d’enthousiasme et même un peu de moquerie. Nous avions joué contre "les Taxis Verts" comme disait feu Raymond Goethals quand il voulait pointer la faiblesse d’un adversaire. Expression certes comique mais plutôt dénigrante. D’accord les Biélorusses n’étaient pas des foudres de guerre mais nos Diables, du moins ceux alignés, ont fait le taf et plutôt bien. Jetez un œil sur les résultats des rencontres éliminatoires, vous trouverez très peu de scores fleuves. Même de la part des prétendus grands contre des prétendus petits.