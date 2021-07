Une Chronique signée Jean-Marc Ghéraille.

Il était une fois Sandro et Véronique. Lui, italien ; elle, espagnole. Après un amour naissant et un peu de réflexion (enfin, pas trop quand même...), ils décidèrent de se marier. Vous l’aurez compris, cela remonte à une époque où les cérémonies de mariage n’avaient pas pour la plupart dû être postposées, voire carrément annulées, à cause de la crise du coronavirus. Le fameux monde d’avant.