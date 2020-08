D’accord, le sujet sportivo-financier de la semaine tourne autour du bras-de-fer engagé par Lionel Messi, sextuple Ballon d’or, avec son club de toujours, Barcelone. Une preuve de plus que, quel que soit son niveau, le joueur fait ce qu’il veut quand il veut. Mais je voulais revenir sur le cas Romelu Lukaku. Lui aussi a fait l’actu en perdant la finale de l’Europa League avec l’Inter Milan. Une nouvelle fois, les passions se sont enflammées autour d’un joueur qui ne pourra jamais faire l’unanimité certes mais qui, et c’est moins rationnel, suscite des controverses disproportionnées. Tentons de dépassionner le débat. Sans verser dans l’idolâtrie stupide. Sans tomber non plus dans la critique sans fondement et/ou les "je flingue Lukaku au moindre geste" avec parfois des relents de racisme.