C’est un feuilleton qui fait le bonheur des tabloïds anglais et qui trouve tout naturellement un prolongement de ce côté-ci de la Manche.

Les rapports entre Romelu Lukaku et Thomas Tuchel auraient presque pu être scénarisés ces dernières semaines. Sur fond d’une histoire d’amour assez impossible entre d’un côté un attaquant de retour dans ce club qu’il chérit depuis son enfance et où il rêve de s’imposer et de l’autre un entraîneur qui a fait de l’intransigeance une marque de fabrique.

(...)