Depuis son arrivée à Madrid en juillet 2019, l’artiste collectionne les misères : des blessures, des opérations, des rechutes et même le Covid-19 ! Au total, plus de 250 jours d’indisponibilité. Une véritable malédiction !

Avec ironie, la presse espagnole brasse des chiffres dévastateurs : en un an et demi, la star des Diables rouges n’a pas dépassé les 1 900 minutes de jeu et n’a inscrit que trois petits buts, dont un sur penalty. Pour le Real, qui avait sorti plus de 100 millions d’euros (sans parler des bonus) pour s’offrir la perle de Chelsea, l’investissement n’est pas vraiment rentable : 4,8 millions d’euros par match, 44,8 millions d’euros par but et 19,2 millions par passe décisive !