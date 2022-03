C’est la statistique qui tue. Depuis son arrivée à Madrid, en juin 2019, Eden Hazard n’a toujours pas joué la moindre minute d’un Clasico. Le Real et le Barça se sont affrontés à six reprises (cinq fois en Liga et une fois en Super-Coupe) et l’attaquant des Diables Rouges, tantôt blessé, tantôt en méforme, n’a jamais foulé la pelouse. Et ce dimanche soir, sauf surprise du chef, le scénario ne devrait pas changer d’un iota. C’est à nouveau du banc de touche du stade Santiago Bernabeu que le transfert le plus cher de l‘histoire du Real suivra le choc phare de la Liga. Dur, dur !

