Difficile pour un entraîneur, lorsque vous disposez d’un joueur avec des qualités hors norme, de ne pas construire votre plan de jeu autour de celui-ci. Et, même sans qu’un coach le demande spécifiquement, les autres joueurs vont avoir tendance à s’appuyer sur le partenaire qui à un moment ou à un autre fera la différence et vous fera donc gagner.

Tant que votre star résout les problèmes, tout le monde s’y retrouve : le coach est loué pour sa gestion tactique, les autres joueurs peuvent se reposer sur leur vedette dès qu’ils sont à court de solutions et le joueur d’exception prend de plus en plus de valeur.