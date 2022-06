Avec l’annonce du transfert (sous forme de prêt ?) de Romelu Lukaku à l’Inter de Milan, ce sont tous les supporters intéristes qui s’apprêtent à célébrer le retour de l’enfant prodige !

Pour Romelu, ce serait évidemment une arrivée en terrain conquis. Son premier passage à Milan fut en effet une réussite sur toute la ligne.

Sportivement d’abord avec un Scudetto et la saison la plus aboutie de sa carrière. Mais aussi un système de jeu à sa taille et un coach faisant partie des convaincus de la première heure.