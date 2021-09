© Montage (Bauweraerts et Belga)

Derrière sa com’ préméditée et son sourire empathique se cache le chemin tracé depuis longtemps dans sa tête de coach fédéral de la meilleure équipe de l’histoire de Belgique.

Ce chemin avec ses embûches et détours est bien ancré dans l’esprit de Roberto Martinez. La destination par contre, comme tous les entraîneurs du monde, il ne la connaît pas. Il aurait certainement aimé qu’elle se situe en finale de la Coupe du monde 2018 ou de l’Euro 2020. Seulement voilà, face à la France d’abord et l’Italie ensuite, certains détails mais aussi certaines erreurs (y compris celles du coach) en ont décidé autrement… Des erreurs, tous les entraîneurs du monde en commettent mais les meilleurs sont ceux qui ont leur chemin - et la manière d’y rester - bien en tête.