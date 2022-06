Le Roi du "Je m’en balek !" a frappé fort. Sa communication ouverte (certes) mais désastreuse à J-4 de la Ligue des nations était pour le moins malvenue. Alors oui, on aime les bons clients dans le métier. Mais là, le Kev’ s’est planté. En tant que leader de cette génération dorée, il aurait simplement dû la jouer moins tranchant, plus convenu. Et tant pis pour les grandes déclarations.