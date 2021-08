Bam ! Pour la première fois depuis qu’il est à la tête des Diables rouges, Roberto Martinez s’est pris un coup sous la ceinture de la part d’un collègue. Auteur du fameux coup droit : John Van den Brom lors de sa conférence de presse à l’avant-veille de Genk - Anderlecht.

Il existe une règle non écrite entre entraîneurs qu’ils ne se critiquent pas entre eux. La guerre entre Hein Vanhaezebrouck et Ricardo Sa Pinto après un Anderlecht - Standard en 2017 constituait l’une des rares exceptions. Et c’est encore plus rare qu’un entraîneur de club attaque ouvertement un coach fédéral, surtout quand il occupe la première place au ranking mondial.