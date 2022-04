Les Croates ont un peu perdu de leur superbe depuis leur finale de 2018 face à la France.

On peut l’écrire sans trop se mouiller : le finaliste surprise du Mondial 2018 en Russie n’attendra pas le même stade de la compétition en 2022. S’il y avait un adversaire abordable à tirer dans le pot 2, c’était peut-être bien la Croatie, 16e mondiale et sortie première du groupe H (devant la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte).