La D2 n’empêche pas d’être N°1 mondial: Vanzeir n'est pas le premier Diable à avoir explosé en division inférieure Diables Rouges Christophe Franken © D.R.

Meilleur buteur de D1B en titre, Vanzeir est déjà devenu Diable. Remarquable ? Oui mais pas si rare : dans la sélection, ils sont… 10 à avoir joué dans les divisions inférieures.



On a beaucoup parlé de Jan Verheyen ces derniers jours, parce qu’il était le dernier Diable de l’Union avant la sélection de Dante Vanzeir. Et on a noté avec surprise qu’il jouait en… D3 en ce mois d’avril 1976 quand Raymond Goethals l’avait repris dans sa liste. Une autre époque, évidemment. Mais même dans le football actuel, les divisions inférieures n’empêchent pas de faire une grande carrière internationale. La dernière sélection de Roberto Martinez en est une preuve magnifique : sur 29 joueurs repris par le coach de la première nation mondiale, 10 ont connu la D2, la D3 ou même la D4 dans leur parcours professionnel, en Belgique ou à l’étranger. Soit, 34 % tout de même !



(...)