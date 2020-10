Après la Suisse il y a deux ans, c’est l’Angleterre qui a battu la Belgique en Ligue des Nations, à Londres. On vous fait revivre la rencontre sous un angle différent avec six questions.

1. Kevin De Bruyne capitaine, c’était déjà arrivé ?

Oui, à deux reprises au coup d’envoi d’un match. C’était il y a un peu plus d’un an. En septembre 2019, le médian de Manchester City avait hérité du brassard par deux fois, à Saint-Marin puis en Écosse, en l’absence d’Eden Hazard, blessé. Ces deux rencontres s’étaient terminées par le même score : 0-4 ! Cette fois, le statut de capitaine aura moins porté chance à KDB et ses équipiers.