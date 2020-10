L'édito de Benoît Delhauteur.

Sur papier, tout va bien. Les Diables ont gagné, ils ont retrouvé la tête du groupe et gardent celle du classement Fifa. Dans la réalité, on sera plus nuancé, surtout si l’on pense à la phase finale de l’Euro, qui doit se dérouler - si le Covid le permet - dans huit mois.