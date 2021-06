Le compte à rebours est lancé. Plus rien ne peut l’arrêter. Même pas cette maudite pandémie.

L’Euro débute ce vendredi soir avec un alléchant Italie - Turquie (21 h) avant l’entrée en lice des Diables le lendemain à Saint-Pétersbourg contre la Russie (21 h).

La compétition, disséminée dans onze pays, se veut unique. Notre traitement le sera aussi. Avec une idée directrice : mettre les petits plats dans les grands.

Comment ? D’abord en se déployant massivement.

Malgré les contraintes sanitaires, quatre journalistes suivront les Diables au plus près durant tout le tournoi. Yves Taildeman, Stéphane Lecaillon, Frédéric Bleus et Christophe Franken seront présents à Saint-Pétersbourg puis à Copenhague pour vous faire vivre au plus près toute la campagne.

Dans le même temps, Maxime Jacques sera lui au Danemark ce samedi pour espionner la principale menace de ce groupe B qui affronte le petit poucet venu de Finlande. Romain Van der Pluym et Vincent Blouard seront eux aussi déployés sur le terrain durant le tournoi pour endosser le rôle d’espion.

Ces sept hommes représentent la face immergée de l’iceberg : en tout, près d’une quarantaine de journalistes print, web et de graphistes seront sur le pont durant toute la compétition.

Ils ne seront pas de trop pour alimenter nos différents supports.

Jusqu’au 11 juillet, un cahier spécial Euro de 20 pages chaque jour minimum soit un total de plus de 600 pages produites dans nos éditions vous permettra de ne rien manquer.

L’accent sera mis forcément sur les Diables au travers de reportages, d’interviews et d’analyses notamment, mais aussi sur les nombreuses stars qui partent à la conquête de l’Europe.

Mais La DH/Les Sports + ne va pas s’arrêter là. À défaut de pouvoir suivre les grands matchs sur écran géant, notre site va vous offrir une expérience immersive en s’imposant comme un deuxième écran à ne pas perdre de vue lors du tournoi. Du matin jusqu’au soir.

Les rendez-vous ne vont pas manquer : vous avez déjà pris l’habitude de pouvoir suivre en live les conférences de presse des Diables. Vous allez aussi avoir l’opportunité de vous glisser dans la peau de Roberto Martinez. En élaborant vous-même votre composition d’équipe avant chaque rencontre. Mais aussi au travers d’un jeu sur notre page Facebook consacrée aux Diables, DH - Diables, l’un des endroits où il faudra être pour ne rien rater.

Nos experts vous livreront aussi les clefs des rencontres des Diables dans un podcast long format à retrouver sur notre site en guise d’apéritif avant leur débriefing à froid le lendemain.

Pendant les rencontres de Romelu Lukaku et de ses partenaires, mais aussi lors des autres affiches, nous vous proposons également une nouveauté avec notre consultant arbitrage Laurent Colemonts qui vous livrera son analyse des phases litigieuses avec son œil acéré.

Après, il sera temps pour vous de noter les joueurs grâce à notre module dédié et de discuter de tout cela avec nos envoyés spéciaux dans des chats, des Facebook Live et les débats diaboliques tout en ayant l’occasion pour nos abonnés d’échanger durant le tournoi avec nos cinq consultants.

Le tout sans oublier le journal de l’Euro chaque matin sur l’antenne de DH Radio du lundi au vendredi à 6 h 30 et les nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Mais qui restent des surprises comme l’issue de cet Euro que l’on espère teinté de noir-jaune-rouge le 11 juillet prochain à Wembley…

Cinq consultants de luxe

À compétition exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Et notre équipe de consultants a été considérablement renforcée pour l’occasion.

Inutile de présenter Alexandre Teklak et Thomas Chatelle, des habitués à l’année de nos colonnes qui sont rejoints par trois noms.

Comme en 2018, Felice Mazzù nous apportera son regard d’entraîneur en poste. Regard qu’il partage également avec Johan Walem, fin connaisseur des arcanes de la fédération.

Pour compléter ce cinq majeur, un petit nouveau, Clément Tainmont, qui va notamment nous livrer son regard de Français sur ce tournoi.

Et cette équipe, complémentaire, s’est chargée de lancer le tournoi sur les bases de son expertise avec des analyses qui rythmeront la compétition en avant et en après match.

L’œil de l’arbitre de Laurent Colemonts

Douze ans en D1, 180 matchs au compteur : Laurent Colemonts est un personnage central de l’arbitrage belge. Celui qui est aussi à la base de l’arrivée du VAR chez nous sera au sifflet sur tous nos supports pour mieux expliquer encore certaines actions qui ne vont pas manquer de faire débat.

Ce Diable d’Olivier Deschacht

Ses crampons sont tout juste raccrochés. Et Olivier Deschacht a choisi La DH/Les Sports + pour effectuer ses premiers pas dans la vie d’après. L’homme aux 20 sélections chez les Diables nous livrera son regard de joueur sur un groupe qu’il connaît très bien.

Sur le divan d’Ellen Schouppe

Son nom résonne d’une consonance familière dans le milieu. Psychologue du Team Belgium à Tokyo, Ellen Schouppe nous apportera son expertise sur la dimension mentale du tournoi, elle qui collabore notamment avec Anderlecht.