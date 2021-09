Estonie - Belgique (je. 20 h 45) Roberto Martinez ne pourra pas compter sur six joueurs qui étaient titulaires contre l’Italie.

Il est 18 h 15, mercredi soir dans le chouette petit stade de Tallinn. Une fois n’est pas coutume, les Diables s’adonnent à un exercice d’échauffement devant le nez des journalistes. Pendant le jeu du toro, Thierry Henry choisit le groupe de Lukaku, avec Denayer, Boyata, Benteke, Witsel et Carrasco.

Le Français ne fait pas de cadeaux. "Tu as peur, Christian !" lance-t-il à Benteke quand il n’ose pas mettre la tête. Henry, lui, n’hésite pas à mettre le pied dans un duel avec Lukaku. Et afin de gagner un duel de la tête avec Boyata, il laisse traîner la patte, au plus grand plaisir de Big Rom.