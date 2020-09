Mais pourtant, il semblerait que l'attaquant des Blues ait reçu une nouvelle proposition de la part du club londonien. Qui plus est, la situation de Batsman s'est encore empirée avec la récente arrivée de Timo Werner, un nouveau concurrent de taille sur le front de l'attaque.

Le journal anglais The Sun croit savoir que Chelsea a proposé une prolongation de contrat à Batshuayi dans le but de le prêter dans la foulée. Selon le quotidien anglais, Crystal Palace, West Brom et Newcastle seraient prêts à engager le belge.

A l'issue de ce prêt, un transfert gratuit serait envisagé. Une augmentation salariale de 15.000 £ à 100.000 £ par semaine serait sur la table pour convaincre l'ancien joueur du Standard d'accepter la proposition.