On ne l’a plus vu depuis son entorse de la cheville droite, contractée à Bordeaux le 5 décembre. Pourtant, Jason Denayer n’est plus blessé. Sa rééducation a été plus rapide que prévu et il s’entraîne avec le groupe lyonnais depuis deux semaines. Il a même rejoué un match avec la réserve il y a une dizaine de jours. Mais, même s’il est fit, Jason Denayer - en fin de contrat - n’a pas encore été repris par Peter Bosz, alors que Lyon végète à la 10e place de Ligue 1.