Le Diable rouge a donné de bonnes nouvelles de lui après deux semaines de maladie.

Kevin De Bruyne et sa famille ont été malade durant deux semaines. Mais le milieu de terrain va mieux. Il s'est confié à Skysports. "Pour être honnête, je vais bien. Toute ma famille a été malade durant deux semaines. On avait des hauts et des bas mais tout le monde est maintenant en bonne santé. Je ne sais pas si nous avons eu le coronavirus", a-t-il expliqué.

Le N.7 des Diables est également revenu sur cette période sans compétition. "C'est un peu étrange car je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai réussi à avoir un tapis pour faire de la course et j'ai une piscine dans laquelle je faisais des longueurs. Je fais désormais un peu de course. Je pense que je reste en bonne condition.

D'ailleurs, le citizen a reçu un programme à suivre. "On a reçu des vidéos d'exercices qu'on doit faire. Je préfère la course et la natation donc je varie entre les deux. Je ne suis pas du genre à rester durant une heure ou deux dans une salle de musculation. Je préfère courir et écouter des podcasts ou des choses comme ça".