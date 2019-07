Ce jeudi, Claudia Lai a pris la plume pour annoncer qu'elle souffrait d'un cancer contre lequel elle a commencé à se battre.

Elle a écrit depuis son compte Instagram: "Pendant un mois, je me suis réveillée le matin en espérant que ne ce soit juste qu'un cauchemar. Je me suis réveillée le matin pendant un mois et je me suis rendue compte que je vivais dans un cauchemar". Avant de poursuivre: "Les jours ont passé et avec eux, ma joie aussi .. A partir d'aujourd'hui, je vais commencer un nouveau chemin de vie .. la CHIMIOTHÉRAPIE".

Radja Nainggolan et Claudia Lai, qui vivent des moments compliqués, sont mariés depuis 2001.