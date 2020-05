Les déclarations récentes du Diable rouge apportent de l'eau au moulin de certains médias espagnols.

Alors que Manchester City est menacé d'exclusion de la Champions League pour les deux prochaines saisons à cause du fair-play financier, Kevin De Bruyne a déclaré au Laatste Nieuws ce week-end que "Deux ans (sans Europe), ce serait long. Un an, je devrais pouvoir tenir". De quoi ouvrir la porte à des rumeurs de transferts avant même que la procédure d'appel lancée par Manchester City ne puisse aller à son terme.



Le Mundo Deportivo est le premier à s'avancer: "Le Real Madrid garde un oeil sur De Bruyne", écrit le quotidien espagnol ce lundi. "Le nom de De Bruyne résonne depuis longtemps dans les bureaux du Bernabéu, mais cela semblait impossible jusqu'à présent (...) Ce serait le remplacement parfait de Modric, bien que le plan initial était de confier cette tâche à Martin Odegaard (actuellement prêté à la Sociedad, NdlR)."



Des rumeurs qui doivent être prises avec des pincettes. D'autant que Zinédine Zidane ne semble pas avoir abandonné l'idée de renforcer son milieu de terrain avec la venue de Paul Pogba (un transfert qui avait échoué l'été dernier) et que l'opportunité de recruter la jeune pépite de Rennes Eduardo Camavinga plairait également au Real.