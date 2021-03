Manchester City et Pep Guardiola se cherchent un avant-centre. Les prestations décevantes de Gabriel Jesus et la fin de contrat de Sergio Aguero vont contraindre les Citizens à frapper un grand coup sur le marché des transferts, l'été prochain.



Outre-Manche, il se murmure que Haaland et Kane sont sur la shortlist des Skyblues, mais pas seulement. Romelu Lukaku en ferait également partie et l'attaquant des Diables aurait même été sondé ces dernières semaines. "City s'était déjà renseigné l'été dernier mais ni l'Inter ni le joueur n'ont ouvert la porte à des négociations", écrit La Gazzetta.



Et d'ajouter: "Lukaku vit actuellement les meilleurs moments de sa carrière, sur tous les plans. Il n'y a aucune raison d'interrompre cette histoire d'amour avec l'Inter." Nos confrères en sont donc certains: c'est un "non" à Guardiola mais aussi un "non" à un départ pur et simple.