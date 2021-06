Il y en a eu cinq en 2014, cinq de plus en 2016, sept en 2018 et il y en aura au moins quatre en 2021.Les Diables rouges version "génération dorée" en sont à 20 rencontres au plus haut niveau depuis 2014, pour le plus grand bonheur des supporters qui attendaient ça depuis longtemps. Ce chiffre rond est l'occasion de vous demander qui fut le meilleur Diable mais aussi quels étaient notre meilleur et notre moins bon match. Ainsi que le plus beau des 38 buts inscrits. A vous de jouer !