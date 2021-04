Thibaut Courtois est sorti du match face à Eibar avec une nouvelle clean sheet et trois précieux points pour son équipe. Mais il s'en est fallu de peu pour que la soirée prenne une toute autre tournure, à la 62e minute.Sur une passe en retrait de Lucas Vazquez, notre compatriote a vu le ballon fuser sous est yeux, à cause du terrain mouillé et du vent, prenant la direction de son but alors qu'il avait lui-même pris un peu trop d'amplitude pour jouer sur son pied gauche. Heureusement, il s'en est sorti avec un sprint et un joli tacle glissé pour écarter le cuir à même la ligne. Sans quoi Eibar égalisait, puisque le score n'était que de 1-0 à ce moment-là.