Opération rachat: épisode 3 pour Romelu Lukaku. Après avoir secoué la défense des Spurs et marqué contre Chesterfield en FA Cup samedi dernier, Big Rom' retrouve Tottenham pour continuer à séduire ses propres supporters.

La bonne nouvelle est que l'épisode de l'interview polémique semble désormais oublié pour Thomas Tuchel. Présent en conférence de presse ce mardi, l'Allemand est revenu sur le retour du Diable dans son équipe. "Romelu a eu un impact physique énorme dans le match contre Tottenham", a-t-il expliqué. Pourtant, le meilleur buteur de notre équipe nationale n'a pas totalement convaincu lors de cette première manche de Carabo Cup remportée 2-0.

Ce qui n'inquiète pas du tout l'ancien coach du PSG. Ce dernier estime que son joueur a abattu un travail colossal pour le collectif. "Peut-être qu'il n'a pas été impliqué de manière spectaculaire dans nos actions de jeu", admet-il. "Mais il a été très important en jouant un rôle crucial avec ses qualités physiques. Nous l'avons vu au niveau de ses datas".





Un rôle différent qu'à l'Inter Milan

Après des débuts tonitruants (4 buts lors de ses 5 premiers matchs), Lukaku a marqué le pas avec les Blues. La faute à un dispositif différent que chez les Nerazzurri. Antonio Conte misait souvent sur des contres supersoniques avec une projection rapide vers l'avant. Dans ce schéma, l'attaquant était l'atout numéro un grâce à sa puissance physique. Sa rapidité lui permettait de s'engouffrer dans les espaces. Et une fois que la bête est lancée, difficile voire impossible de l'arrêter.

En Italie, son association avec Lautaro Martinez a également fait beaucoup de dégâts. Mais Chelsea ne joue qu'avec une seule pointe sous l'Allemand. Avec Timo Werner, il dispose cependant dans son effectif d'un profil un peu similaire à l'Argentin. L'occasion de changer de système? Une idée qui n'enchante pas l'entraîneur. "Werner pourrait jouer à côté de Lukaku. Mais je ne vois aucune raison de copier le style de l'Inter Milan. Notre style a fait ses preuves et nous avons suffisamment de possibilités. Avec mon groupe, nous pouvons évoluer autant en 3-5-2 qu'avec trois attaquants", a-t-il expliqué.





Lukaku a besoin d'enchaîner

Pour Thomas Tuchel, son joueur va rapidement trouver sa vitesse de croisière en Angleterre. "Une fois qu'il se sera adapté au style physique du championnat, il ne fait aucun doute qu'il aura un impact énorme", a-t-il poursuivi. "Nous n'allons pas réinventer son style ou réinventer le joueur. Il doit simplement jouer comme il a l'habitude de faire. Lorsqu'il sera libéré, nous serons tous contents et il enchaînera avec des buts. Car c'est ce qu'il a toujours fait depuis le début de sa carrière."

Comme contre Chesterfield. Même s'il a beaucoup gâché lors de ses 45 minutes sur la pelouse, il est parvenu à faire vibrer les filets pour la huitième fois en 20 apparitions. Un bilan pas si mauvais mais qui tranche avec le nouveau statut qui est le sien. "Rien n'aide plus que les buts pour les attaquants", a martelé Tuchel. "Il n'y a aucun discours, aucune vidéo qui peut offrir le même sentiment à un buteur".

Face aux Spurs pour le match retour de Carabao Cup, Lukaku devrait être titulaire. Même s'il doit, comme les autres, mériter sa place. "Face à Tottenham, nous avons joué en 4-4-2. Je le dis de manière directe: tous les joueurs doivent prouver qu'ils sont assez bons pour commencer la rencontre. Et nous n'inventerons pas de nouvelles choses pour rendre un joueur meilleur ou plus heureux. Ils ont tous ce qu'il faut et c'est à eux de me le montrer."

Au moins les choses sont claires. Et il reste à Lukaku à faire ce qu'il fait de mieux: marquer.