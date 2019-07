L’été aura décidément été agité pour les attaquants des Diables rouges. Michy Bathsuayi et Divock Origi ne sont toujours pas certains de rester respectivement à Chelsea et Liverpool tandis que Christian Benteke et Romelu Lukaku sont au centre de nombreuses tractations.

Romelu Lukaku devrait être le premier à conclure son transfert. Il pourrait d’ailleurs bien être redevable envers Paulo Dybala. L’Argentin de la Juventus Turin ouvre en tout cas une sérieuse brèche en vue de l’arrivée du Diable rouge dans son club. Il s’avère en effet que le numéro 10 des Bianconeri se rapproche d’un mouvement dans le sens inverse.

Son agent a en tout cas accepté de négocier avec Manchester United. Il s’est même d’ailleurs déjà rendu en Angleterre pour entamer les discussions. Même si Paulo Dybala a déjà annoncé vouloir rester à la Juventus Turin et tenter sa chance avec Maurizio Sarri, cette démarche laisse entrevoir un changement de position de sa part.

La Juventus Turin ne serait de son côté pas opposée à un transfert de Dybala vers Old Trafford. Au contraire, le meneur de jeu argentin entrerait dans les négociations pour attirer Romelu Lukaku et convaincre la direction mancunienne de lâcher son attaquant belge.

La situation devrait évoluer très rapidement. Le mercato anglais ferme ses portes dans une semaine et Manchester United ne laissera pas partir Romelu Lukaku sans avoir trouvé un nouveau buteur ou une nouvelle star en la personne de Dybala.