Sans surprise, il n’y a pas eu de surprise… Malgré les forfaits sur blessure des plusieurs cadres offensifs (De Bruyne, Mertens, Chadli et Doku), les absences de Mignolet (besoin de repos) et Vermaelen (problèmes liés à la quarantaine depuis le Japon) et le choix d’une liste élargie à 31 noms, Roberto Martinez n'a appelé de novice.

Les retours de Dodi Lukebakio et Hannes Delcroix sont les deux uniques petites nouveautés du sélectionneur alors que Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren, aussi appelés en U21, ne seront présents que pour le troisième match.

Bref, l’heure n’est pas encore à la révolution chez les Diables rouges. “J’ai toujours pensé que les changements devaient se faire sur le terrain”, se justifie Roberto Martinez. “C’est le terrain qui est le meilleur juge. Réaliser la transition entre deux générations, cela ne se fait pas par un groupe de personnes depuis un bureau en se basant sur des talents que l’on voit performer.”

(...)