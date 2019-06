Eden quitte Chelsea en seigneur avec un message très classe.

“À mes amis et ma famille de Chelsea,

Vous savez maintenant que je vais rejoindre le Real Madrid. Ce n’est pas un secret : depuis que je suis enfant et que j’ai marqué mon premier but, cela a toujours été un rêve pour moi de jouer là-bas. J’espère que vous comprenez que je dois écrire un nouveau chapitre. Quitter Chelsea est la plus grande et la plus compliquée des décisions que j’ai prise, à ce jour.

Je n’avais que 21 ans quand je suis arrivé. J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur avec vous tous. Vous m’avez aidé à devenir le capitaine de l’équipe nationale belge de football, après tout.

Je me suis bien amusé à Chelsea, j’espère que vous aussi. On a tellement de beaux moments et ce match à Bakou, il y a quinze jours, était la plus belle manière de terminer une longue et difficile saison post-Coupe du monde.

Chelsea et, en particulier, les fans de Chelsea seront toujours spéciaux pour moi et, la saison prochaine, vous serez la première équipe dont je regarderai les résultats. Et j’espère que le tirage au sort de la Ligue des champions nous permettra de jouer l’un contre l’autre.

Je dois remercier le propriétaire, Monsieur Abramovic et le board pour m’avoir permis de réaliser non pas un mais deux rêves : le premier en devenant un joueur de Chelsea et le deuxième, aujourd’hui, en devant un joueur du Real Madrid. Je vous souhaite le meilleur à chacun d’entre vous, mes amis.

Eden.”