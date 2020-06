La Liga est-elle en train de casser Eden Hazard ? © Belga Diables Rouges Nicolas Christiaens

Le capitaine des Diables rouges obtient deux fois plus de coups francs que Lionel Messi, en Liga. Il est aussi beaucoup moins spectaculaire depuis sa blessure à la cheville droite.



Avant même de plonger dans les statistiques détaillées des derniers matches, cela sautait aux yeux: Eden Hazard subit un traitement particulier de la part des défenseurs adverses, ces derniers mois. Et c'est d'autant plus choquant depuis qu'il a été opéré à la cheville droite. Le Brainois se relève moins vite qu'avant. Il ose moins, aussi.



Nos confrères de Marca ont ainsi dévoilé des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, ce mardi. Avec 44 fautes subies en 1.008 minutes de jeu en Liga cette saison, le Diable rouge est fauché toutes les 23 minutes. Dans le même temps, Messi n'est mis au sol "que" toutes les 41 minutes. Et au Real, Vinicius obtient un coup franc toutes les 49 minutes quand Benzema, qui est peut-être le meilleur joueur de Liga cette saison, n'est fauché que toutes les 221 minutes.



(...)