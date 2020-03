Privé des terrains avec le Real Madrid suite au mesures prises pour lutter contre le coronavirus, Thibaut Courtois va quand même pouvoir défendre les couleurs de son club.

Le portier belge le fera... virtuellement ! Et ce grâce à Ibai Llanos. Cette star espagnole de jeux vidéo a proposé de créer une Liga sur FIFA 20 où chaque club est représenté par un joueur de l'effectif (et non pas un joueur e-sport professionnel). L'idée a séduit les clubs et en moins de 24 heures, les joueurs des 20 équipes de Liga ont été désignés ! Et c'est notre Thibaut Courtois national qui va avoir le privilège de titiller la manette pour le compte du Real Madrid.

Le tweet d'Ibai Llanos a été un franc succès, comme le relayent nos confrères de la RTBF! Des journalistes sportifs, contactés pour commenter les matches, ont décidé de répondre présents pour ajouter du piment à ce tournoi virtuel! Un tirage au sort aura lieu vendredi et le fameux tournoi se déroulera samedi et dimanche. Il sera diffusé sur la plateforme Twitch.

Si Thibaut Courtois est amené à disputer un clasico, il affrontera Sergi Roberto, qui représente donc le FC Barcelone.

Tous les bénéfices de ce tournoi de deux jours seront reversés à la lutte contre le coronavirus.