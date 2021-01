La blessure d’Axel Witsel a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Malheureusement, une mauvaise nouvelle arrive rarement seule. La semaine écoulée s’est enchaînée avec deux autres blessures. L’occasion de faire le point sur l’infirmerie des Diables rouges.

Axel Witsel > Juin ?

Opéré au tendon d’Achille lundi, le Liégeois entame désormais une course contre la montre pour tenter d’être rétabli pour la fin du mois de mai. Même si sa participation à l’Euro semble déjà utopique… Tout comme un retour au mois de juin. Il faudrait plutôt tabler sur juillet ou août.

Dennis Praet > Avril

Sorti blessé le week-end dernier face à Stoke City, le milieu de terrain est touché aux ischio-jambiers. "Praet sera absent pendant trois mois", a annoncé son coach, Brendan Rodgers. "C’est une blessure handicapante, il sera important de ne pas précipiter la reprise."

Nacer Chadli > Mars

Lui aussi a dû quitter la pelouse en plein match samedi dernier. Et lui aussi souffre des ischio-jambiers. Nacer Chadli est rentré en Belgique cette semaine pour se faire soigner. Selon nos informations, l’ailier de Başakşehir devrait être absent environ six semaines et ne devrait donc pas être de retour avant le mois de mars.

T. Hazard > Février

Encore un joueur blessé à la cuisse… Il est forfait depuis le 22 février mais un retour se profile. "Sa rééducation se passe bien et il est tout à fait dans les plans. Mais je ne le vois pas revenir sur le terrain avant le mois de février", a expliqué son entraîneur, Edin Terzic.

Y. Verschaeren > Février

Blessé à la malléole depuis la mi-décembre, l’Anderlechtois devrait revenir début février. Mais Kompany ne va pas forcer son retour pour éviter une rechute.

Dedrick Boyata revient

Il sera encore trop court pour affronter Cologne ce week-end mais Dedryck Boyata se remet bien de sa contusion osseuse au pied. Il pourrait revenir avant février.

Autre bonne nouvelle : Leander Dendoncker, blessé le 15 décembre, a rejoué ce mardi.