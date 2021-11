Depuis son retour de blessure, KDB n'a pas encore retrouvé toute l'emprise qu'il avait sur le jeu des citizen. Certains consultants trouvaient d'ailleurs que l'équipe de Pep Guardiola tournait mieux sans lui.

Mais ce n'est pas pour autant que le tacticien espagnol s'emballe. Il sait qu'une carrière est faite de hauts et de bas. Et il n'oublie pas tout ce que le meneur de jeu belge a fait pour City. "Tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années, c’est grâce à une personne comme lui. C’est un joueur tellement important pour nous, mais aussi une excellente personne. Notre niveau d’équipe, à la fois individuellement et collectivement, est très élevé. Nous savons combien il est difficile de maintenir ce niveau. Pas seulement Kevin, mais aussi Riyad (Mahrez), Raheem (Sterling) et tous les joueurs qui nous ont aidés à gagner au fil des ans. Dans une saison, il y a des hauts et des bas, il y a des moments formidables et des moments plus difficiles, où il faut rester fort et positif. C’est comme ça que ça marche et Kevin le sait", a expliqué Guardiola en conférence de presse.

Ce mercredi, Manchester City reçoit le club de Bruges à l'Etihad stadium. Avec ou sans De Bruyne ? Guardiola ne le sait pas encore. "C’est une décision que je dois prendre sur la base des informations dont je dispose. Kevin a fait de très bonnes choses depuis qu’il joue ici et il veut continuer à le faire."