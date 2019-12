Toby Alderweireld et Jan Vertonghen vont bien, merci pour eux. Depuis l'arrivée de José Mourinho, tout est plus calme à Londres. Qui l'aurait cru? José Mourinho qui ramène la sérénité au sein d'un club, c'est presque le monde à l'envers. Le Portugais vient d'engranger un 12/15 qui propulse les Spurs à la cinquième position à trois petits points de Chelsea. Ce week-end, le duel de Londres vaudra sans doute plus que trois points. En plus de l'honneur qui prévaut dans chaque derby, le vainqueur pourrait prendre un ascendant psychologique sur son adversaire.