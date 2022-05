Après un parcours héroïque, le Real Madrid a soulevé son 14ème sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L'un des principaux artisans de ce titre est le gardien de notre équipe nationale Thibaut Courtois.

Passé par le club rival de la ville de Madrid, l'Atletico, la pieuvre était pourtant encore appréciée du coté du Wanda Metropolitano. Il avait même reçu une plaque en son honneur pour avoir atteint plus de 100 matchs avec les Colchoneros.

Cependant, son transfert au Real en 2018 a tout changé. Et les propos de Courtois avant d'affronter les Reds en finale de Champions League ont également fortement touché les supporters de son ancien club. "Si vous affrontez le Real Madrid, vous savez qu'il gagne la finale. Maintenant, je suis du bon côté de l'histoire", avait-il déclaré en référence à sa finale perdue avec l’Atlético contre le Real en 2014.



Certains supporters de l'Atletico ont alors demandé au président d'enlever la plaque de Thibaut Courtois. Enrique Cerezo, le président du club, a alors utilisé une expression qui a été prise à la lettre par les supporters les plus touchés. "Si vous voulez enlever la plaque de Courtois, allez avec une pioche et une pelle et enlevez-la."

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a également réagi avec regret aux propos du Diable rouge. "Courtois m'a procuré beaucoup de plaisir pendant des années. Mais juste une chose, Courtois, et laissez-moi vous-le dire avec amour: du bon côté, il y a aussi ceux d'entre nous qui ont pleuré à Lisbonne avec vous et à vos côtés. Nous sommes tous du bon côté dans cette ville".

