Les images ont fait le tour du monde. Les insultes aussi. Front contre front, les deux colosses de l'AC Milan ont eu une joute verbale d'une rare violence lors du quart de finale de Coppa Italia entre les ennemis jurés de l'AC Milan et l'Inter. Ce week-end, les directeurs sportifs des deux clubs se sont rendus coup pour coup par média interposé.

C'est Paolo Maldini qui a dégainé le premier. Avant le match entre Bologne et l'AC Milan, l'ancienne légende du club a tenu à défendre le Suédois. "Sur le terrain, c'était un très mauvais épisode à regarder. Mais cela doit s'arrêter là. Nous défendrons Ibra de toutes les manières si on l'accuse de racisme. Cela n'a rien à voir avec lui. Zlatan était surtout désolé d'avoir laissé ses coéquipiers à dix. Il a voulu défendre ses coéquipiers qui étaient attaqués par Lukaku sans aucune raison valable. Ce que j'attends d'Ibrahimovic? Les chiffres parlent pour lui et ils sont exceptionnels."



Après ce clash, Zlatan Ibrahimovic avait effectivement été taxé de raciste. Il avait lui même voulu tordre le cou à cette rumeur sur Twitter. Sur DAZN, Beppe Marotta a répondu à son homologue milanais. "La querelle entre Ibra et Lukaku ? Les images sont là et tout le monde peut les voir. Ce que je peux dire, c'est que Romelu n'a vraiment pas une personnalité agressive. Il est clair que cette publicité n'est pas positive pour le football. Nous, les managers, ont une obligation morale: celle d'éduquer les personnes pour éviter ces comportements. Le sport doit être porteur de valeurs positives. La violence doit également être éradiquée. Cette violence verbale représente un aspect négatif notre monde."

Sur la Radio2 Rai, Demetrio Albertini, un ancien joueur de la Squadra s'est également penché sur le sujet. "C'était obscène", commence celui qui est également ancien vice-président de la fédération italienne de football. "Ces situations sont évitables. Surtout avec des joueurs avec de grandes personnalités. Je comprends qu'un gamin puisse commettre des erreurs. Mais pour des joueurs de cette importance, on attend toujours d'être un exemple. Leur forte personnalité doit se montrer autrement."

Avec un doublé face à Benevento (4-0), Romelu Lukaku a répondu de la meilleure des manières. Avec des statistiques sur le terrain. Quant à lui, Zlatan Ibrahimovic a raté un penalty. Une chose est sûre cette histoire n'a pas finie de faire jaser.