En Catalogne, on s'interroge sur l'avenir d'Ernesto Valverde. Le nom de Roberto Martinez est cité pour lui succéder. Mais la prudence est de mise...









La presse catalane a d'ailleurs déjà commencé à dévoiler les noms de ceux qui pourraient entrer en ligne de compte pour lui succéder. Mundo Deportivo cite Allegri et Emery, alors que Sport évoque Ten Hag et Blanc. Mais les deux quotidiens sont surtout d'accord sur deux coaches: Ronald Koeman et... Roberto Martinez.





Ils rappellent toutefois que le sélectionneur des Diables rouges est toujours sous contrat avec la fédération belge jusqu'en juin 2020, lui qui avait déjà été cité au Real Madrid l'été dernier. Un obstacle important, même si Martinez entretient de bonnes relations avec Pep Segura, directeur sportif du club blaugrana. On sait toutefois que les médias espagnols ont tendance à s'emballer un peu vite. Prudence, donc...

















Après le fiasco en Ligue des Champions, la direction du FC Barcelone n'avait pas remis en cause Ernesto Valverde. La défaite en finale de la Coupe du Roi samedi contre Valence (1-2) a toutefois clairement fragilisé sa position. Et cette fois, l'avenir de l'entraîneur est beaucoup plus incertain.