Thibaut Courtois réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière dans la capitale espagnole.

Après une première saison mitigée, la presse espagnole a complètement adoubé Thibaut Courtois. Arrivé pour près de 35 millions d'euros en 2018, il justifie pleinement son transfert cette saison. Si Karim Benzema crève l'écran depuis la reprise, à l'image de sa talonnade aussi inspirée que géniale contre l'Espanyol Barcelone, Thibaut Courtois aussi rayonne dans les cages de la Casa Blanca. Et Marca n'a pas manqué de souligner ses performances XXL. “Derrière une défense de haut niveau se trouve Courtois, qui a enfin atteint le niveau galactique que l'on attendait de lui” commence le quotidien. “Il s’érige désormais comme l’une des figures du leadership madrilène. Contre l’Espanyol, il a gardé ses filets inviolés pour la quinzième fois de la saison. Il n’a encaissé que 18 buts cette saison en Liga et est prêt à détrôner Oblak, ce qui semblait mission impossible.”

Pour conclure, le journal pro Real affirme que celui que l'on surnomme "El Muro" est bel et bien de retour: “Après des débuts difficiles au Real, Courtois est devenu un véritable mur. Il l'était déjà avant l’interruption du championnat. Il l’est encore à la reprise.”

AS confirme cette tendance. Pour le quotidien sportif espagnol, si la saison s'arrêtait maintenant, la Pieuvre obtiendrait le prix Zamora qui récompense le meilleur gardien de Liga. "Son arrivée à La Castellana pendant l'été 2018 a été mouvementé, avec quelques doutes nés lors de ses premiers matchs alimentés également par le fervent débat sur la concurrence avec Keylor Navas. Mais peu à peu, il s'est amélioré sur le terrain et s'est renforcé mentalement jusqu'à obtenir la possibilité de rendre à Madrid le trophée Zamora. La dernière fois que cela avait été le cas au Real, c'était il y a douze ans avec Iker Casillas en 2008."

En tout, l'ancien portier de Chelsea se retourne 0.62 fois par match selon MisterChip. Derrière lui, Jan Oblak reste à l'affut (Atletico Madrid, 0.72) tandis que les autres concurrents comme Unai Simón (Athletic, 0,86), David Soria (Getafe, 0,94) ou encore Ter Stegen (FC Barcelone, 1,00). Seul Sergio Alvarez (Celta Vigo, 0,50) a un coéfficient inférieur mais il n'a disputé que deux petites rencontres.

Cela fait maintenant quatre ans que Jan Oblak gagne ce trophée. Ce n'est pas la première fois que Thibaut Courtois est considéré comme le meilleur gardien d'Espagne. Il avait déjà gagné cette récompense en 2012/2013 et 2013/2014 lors de son passage chez l'ennemi juré de l'Atletico Madrid. Plus aucun doute possible aujourd'hui pour la presse mardilène: Thibaut Courtois est redevenu le meilleur gardien de Liga.