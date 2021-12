Si As se montre positif sur le match du Diable, Marca rappelle qu'il n'a toujours pas décidé du sort d'un match depuis qu'il est à Madrid.

Eden Hazard a enfin reçu sa chance, ce dimanche, face à Cadix. Titulaire pour la première fois depuis le 28 septembre, il est même resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, une première en club depuis le 23 novembre 2019: c'était trois jours avant sa blessure dans un duel avec Meunier, en Ligue des Champions, qui fut la source de tous ses pépins physiques par la suite.





Précieux au niveau du jeu



Au delà du temps de jeu, le Diable a semblé affuté physiquement. A l'exception d'un duel qui l'a laissé au sol pendant une vingtaine de secondes en fin de première mi-temps, on a presque oublié le temps d'un match d'avoir peur d'une rechute. En terme de jeu, le Brainois est même monté en puissance tout au long de la rencontre et cela s'est traduit par son implication au fil du match.



Trop discret en première période, Hazard a surtout vu pencher le jeu de son côté grâce aux montées de Vazquez et certains de ses équipiers semblaient l'éviter dans la circulation du ballon. En deuxième période, par contre, on a senti à plusieurs reprises que la décision pourrait venir de ses pieds et ses partenaires le cherchaient naturellement. "Durant cette deuxième mi-temps, il a montré tout son talent et rappelé toute la verticalité qu'il peut apporter. Il ne lui a manqué qu'un but", s'enthousiasment nos confrères d'As. Et de reprendre: "Il fut sans aucun doute l'attaquant du Real le plus incisif ce dimanche, amenant le danger à plusieurs reprises dans le rectangle. Au plus Cadix se regroupait devant son but et fermait les espaces, au plus il touchait de ballons pour tenter d'amener un décalage."



Des statistiques qui parlent contre lui



