La presse espagnole perd patience: "Hazard préfère se préserver pour l'Euro que jouer le titre avec le Real" Diables Rouges N. Ch. Absent du match face à Villarreal, Eden Hazard est de nouveau très critiqué en Espagne. © Belga

Le Real Madrid peut encore décrocher le titre, en Liga. Tout se jouera ce samedi à 18h: si le Real s'impose face à Villarreal et que l'Atlético perd des plumes contre Valladolid, qui se bat pour son maintien, la bande à Zidane sera sacrée.



Mais cette dernière journée décisive se disputera sans Eden Hazard. Si Zidane est resté évasif ce vendredi, précisant simplement qu'aucun risque ne serait pris avec le Brainois, il semblerait que le Diable rouge a récemment ressenti une petite gêne musculaire... qui n'a été confirmée par aucun test médical, selon le quotidien espagnol AS. "Tout repose sur le ressenti du joueur... qui préfère se prémunir en vue de l'Euro avec la Belgique", écrivent nos confrères. L'ex-attaquant serbe Predrag Mijatovic, interrogé par AS, ne comprend pas: "C'est le Real Madrid qui le paie, pas la Belgique. Comment peut-il faire passer l'Euro avant la Liga ?"



Pour en rajouter une couche, AS a fait le calcul: depuis son arrivée, Eden Hazard a couté 39.400 euros par minute au Real Madrid. Et 18,8 millions d'euros par but inscrit.



Si on peut lui reprocher d'être arrivé hors forme à l'été 2019 ou d'avoir manqué de tact en rigolant avec ses anciens équipiers juste après l'élimination contre Chelsea, il nous semble déraisonnable de penser qu'Eden Hazard s'est inventé une blessure pour se reposer ce week-end, alors que le titre de champion d'Espagne est encore accessible. Mais les médias espagnols n'en seraient pas à leur première affabulation...