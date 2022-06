"Alex, notre ailier qui a marqué un goal très important pour remporter le titre. Un grand joueur pour nous qui nous vient de Belgique. Quand je t'ai rencontré, tu n'étais qu'un petit gamin. Après un mois, quand tu as reçu ton premier salaire, tu es devenu un cool gars. Tu as fait de grands sacrifices et tu mérites ce titre." À sa manière, Zlatan Ibrahimovic a voulu féliciter Alexis Saelemaekers pour sa saison. Une année qui s'est soldée par le premier titre de sa carrière avec le Scudetto. Pourtant, elle a été moins productive que le cru 2020/2021. Intermittent du spectacle, le latéral droit a oscillé entre le bon et le fantomatique.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en janvier 2020, le Diable rouge a été moins important cette saison. La faute à un rendement moindre et à l'éclosion de Junior Messias. En Italie, on lui reproche surtout ses statistiques en berne et son manque d'influence sur le jeu de son équipe. En 36 rencontres de Serie A pour 1864 minutes, il n'a marqué qu'une fois et délivré trois passes décisives. Trop peu pour un ailier droit. Même si on loue sa mentalité et sa capacité de repli défensif pour garder un certain équilibre à l'équipe du côté de Milanello.

Pour la Gazzetta dello Sport, le Belge de 22 ans pourrait être sacrifié. "De Rebic à Ballo Touré en passant par Saelemaekers : Milan, doit vendre avant d'investir", titre le quotidien. "Malgré le fait qu'il ait été un protagoniste important ces dernières saisons, il est clair que le Belge est un joueur qui pourrait changer de vareuse lors du marché estival", estiment nos confrères.

Le deal est assez simple: les Rossoneri lorgnent Nicolo Zaniolo. Pour réaliser ce transfert, le club souhaiterait mettre 25 millions sur la table plus Saelemaekers. "L'Italien pourrait quitter la Roma car Mourinho recherche des joueurs avec des qualités différentes", juge le média. Si la Roma disait non, la Salamandre, comme on l'appelle en Italie, pourrait tout de même quitter son club. "Saelemaekers est évalué à 20 millions d'euros. Acheté pour seulement 7 millions d'euros, il ne manquera pas de prétendants si Milan décide réellement de le vendre."

L'ancien du RSCA n'est pas le seul à être sur la sellette. Rebic, Fadé Ballo-Touré, Messias, Florenzi, Bakayoko, Diaz... autant de joueurs dont l'avenir est incertain. D'autant plus qu'avec le rachat du club par le fonds américain RedBird Capital, on ne sait pas encore qui devrait remplacer ces différents éléments.

Lorsque ces différents joueurs seront vendus ou que leur sort sera fixé, Stefano Pioli pourra construire son effectif pour l'an prochain. En plus de Zaniolo, deux joueurs évoluant à Bruges sont ciblés selon la Gazzetta: Noa Lang et Charles de Ketelaere. Bref, les dirigeants du Milan AC ont du pain sur la planche pour cet été.