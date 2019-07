Le Diable rouge semble encore se chercher dans un Real Madrid qui tousse.

Eden Hazard porte d'ailleurs une part de responsabilités dans cette défaite. Une mauvaise passe adressée à Marcelo a ainsi poussé le Brésilien à l'erreur, ce qui a permis à Harry Kane d'aller tromper un très bon Keylor Navas (qui a d'ailleurs marqué des points dans son duel à distance avec Thibaut Courtois).

La presse madrilène a sorti sa calculatrice: seulement sept victoires sur les 21 dernières rencontres disputées par le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Un bilan difficilement défendable pour le plus grand club du monde, même quand il s'agit de matches sans enjeu. D'autant que le niveau est proche du néant, à trois semaines du retour de la Liga.

De retour avec 7 kilos en trop !

Et Hazard dans tout ça? Pour le moment, il reste épargné par les critiques. Mais certains s'étonnent de son état de forme. Selon certaines indiscrétions rapportées par Diego Torres, un journaliste d'El Pais, le Diable rouge serait revenu de vacances avec... sept kilos en trop. Il n'en aurait, pour le moment, perdu que la moitié.

Mais c'est plutôt l'ensemble du collectif merengue vers qui les critiques sont adressées. Pour le journal AS, les Madrilènes souffrent encore des mêmes maux que la saison dernière: une formation composée de joueurs qui ont tout gagné et qui peine toujours à se remettre du transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus. "Il est vain de prétendre qu'Eden Hazard couvre son départ. Vous avez là un très bel artiste, qui se se situe quelque part entre Isco et Cristiano Ronaldo, mais qui est beaucoup plus proche du premier que du second."

Le talent du Brainois n'est pas non plus remis en cause par Marca. "Il ne trouve pas encore sa place à Madrid. C'est un joueur extraordinaire qui est en train d'être lesté par le jeu gris de l'équipe. Zidane l'a testé à gauche et devant mais pour le moment, il n'a pas d'influence régulière dans le jeu. Il a fait illusion lors de son premier match face au Bayern avant de disputer trois matches gris. Il va réussir au Real Madrid mais pour le moment, il n'est pas ce joueur excitant dont les supporters ont besoin pour être enthousiasmés par cette équipe."

En attendant qu'il performe sur les terrains, Eden Hazard était un sujet très discuté sur les réseaux sociaux ces dernières heures.