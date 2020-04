Le Diable rouge ne regrette pas son choix aujourd'hui.

Ce samedi à midi, l'Inter Milan et l'AC Milan se rencontreront lors d'un match amical virtuel pour tenter de satisfaire les fans qui manquent de football. Pour faire profiter les fans, Romelu Lukaku et le Brésilien Adriano (ex Inter Milan) ont notamment préfacé la rencontre sur Instagram. Big Rom' en a ainsi profité pour expliquer une étonnante raison qui l'a poussé vers l'Italie et les Nerazzurro.

"L’équipe de l’Inter sur Pro Evolution Soccer (PES) était très bonne. Il y avait toi (Adriano), Ibrahimovic, Stankovic, Recoba, Cambiasso, Veron. Je ne me souviens plus du reste de l’équipe, mais quand j’ai eu l’opportunité de venir en Italie, je n’ai pas pensé à signer pour une autre équipe. C’était l’Inter !" a-t-il avoué.

Le Diable rouge a été transféré pour 65 millions d'euros en provenance de Manchester United cet été.