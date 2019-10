Les Diables se sont facilement imposés face aux Kazakhs. Voici la réaction de certains joueurs et celle de Roberto Martinez.

Michy Batshuayi: "C'était un combat. On est pas habitué au synthétique donc c'était difficile. Heureusement qu'on a marqué tôt. Ils ont poussé mais on a été récompensé avec un deuxième but, même si on pouvait en mettre plus. On est sur le bon chemin mais on reste concentré. On se devait d'enchaîner les victoires avec cette génération dorée, on attend plus que ça et l'entraîneur aussi. Je suis content d'avoir marqué mon 16e but. Je reste concentré. L'entraîneur et l'équipe ont confiance en moi et j'ai envie de leur rendre cette confiance."

Dennis Praet: "Je n'avais plus joué sur un synthétique depuis quelques années. Ce n'était pas facile de s'adapter mais c'est le foot, il fallait gagner sur ce terrain. Je fais un bon match, je suis content avec l'assist et les trois points. Je ne sais pas si j'ai gagné des points, j'espère, c'est mon objectif."

Thomas Meunier: "C'est une équipe très physique, avec une bonne mentalité. Les conditions étaient difficiles avec sept heures de vol avant hier et quatre heures de décalage horaire. On avait aussi un match intense contre le Saint-Marin dans les jambes, où on voulait battre le record. Aujourd'hui on a donné énormément. On peut être fier de nous car en face, l'équipe était très combative. On l'a vu contre l'Ecosse. Ce n'est pas un déplacement important mais on a bien géré. Sur mon but, c'est du 50/50 entre la passe et le but, comme toujours. C'était une très bonne passe. J'avais dit à la mi-temps que j'allais essayer de faire des appels dans le dos. Un 24/24, c'est magnifique, on continue sur notre lancée de la Coupe du Monde. Le banc est très qualitatif, avec beaucoup d'envie. Le staff et l'équipe médicale apportent beaucoup aussi. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique."

Roberto Martinez: "Je mets 10/10 dans l'approche du match. Le terrain était difficile, l'équipe en face était physique. On devait être attentif et notre approche était parfaite par rapport aux circonstances. En plus on a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. On aurait pu marquer plus mais je suis très content. Le groupe travaille beaucoup pour ce record de 30 sur 30. Ce n'est pas seulement le talent mais aussi l'attitude. Chacun travaille très dur pour ses partenaires. Je pense qu'on progresse et qu'on devient plus fort. Je suis content. Praet a montré qu'il était prêt et qu'il savait faire ce qu'on lui a demandé. Je suis satisfait de sa performance et de voir qu'il a profité. Je suis aussi content pour notre quatre backs (ndlr: Meunier, Castagne, Chadli, T.Hazard) sur ces deux matchs. Mechele a pu profiter de ses premières minutes et c'est important aussi. J'espère que les supporters ont pu profiter de cette équipe. Le déplacement en Russie sera un match pour la première place, j'espère qu'on pourra revenir et célébrer contre Chypre. C'est aussi une bonne chose de voir autant de supporters belges ici, ça veut dire que c'est une équipe qui prend de l'importance."