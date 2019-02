Dans la foulée de la rencontre, le T1 des Blues aurait demandé à son staff de le laisser seul dans le vestiaire, avec ses joueurs. Il aurait alors fait plusieurs reproches à son groupe, pendant de très longues minutes. Et Eden Hazard était sa principale cible. Le média croit savoir que le mentor du Diable lui reproche son individualisme et son indifférence par rapport aux consignes. Le coach aurait également sollicité l'avis de son groupe afin de savoir s'il devait changer quelque chose dans son management.S'il est difficile de vérifier ce qui a pu se dire dans ce vestiaire, il n'y a pas de fumée sans feu et le Telegraph fait partie des quotidiens britanniques les plus fiables. Rappelons d'ailleurs que Sarri a déjà épinglé le Diable rouge en conférence de presse, en déclarant normalement qu'il n'est pas un leader.Une chose est certaine: Eden Hazard n'est pas le genre de joueur qu'on "enferme" dans une série de consignes tactiques. Et Sarri est le genre d'entraîneur qui peut se montrer exigeant sur ce point de vue, notamment quand il s'agit d'introniser son joueur-clé au poste de "faux numéro 9"...