Le jeu auquel on se prête est difficile. S’il avait dû être fait il y a une quinzaine d’années, on aurait plus que probablement oublié certains membres glorieux de la génération dorée, comme Mertens, Chadli ou Benteke, qui n’avaient pas leurs lettres de noblesse chez les jeunes. Mais ça n’en reste pas moins un exercice intéressant alors que neuf des Diables repris par Roberto Martinez pour boucler ses qualifications à la Coupe du monde dépassent la trentaine.

Peut-on espérer conserver un standing semblable pour les campagnes 2026 puis 2030 ? Doit-on déjà craindre une nouvelle période de vaches maigres ? La réponse semble se situer entre les deux, mais en se rapprochant plus du standing actuel que des vaches maigres quand même. En ne prenant en compte que les joueurs nés dans les années 2000 (en ne citant donc pas des garçons d’avenir comme Sambi Lokonga, Saelemaekers, Vanheusden, Delcroix ou Mangala), on voit que le talent est présent. Mais contrairement à la génération dorée, toutes les positions risquent de ne pas être aussi bien remplies, notamment en pointe.

(...)