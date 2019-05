Eden Hazard quittera-t-il Chelsea pour rejoindre le Real Madrid ? Cette question est sur toutes les lèvres.





Le capitaine des Diables Rouges, qui a reçu deux récompenses individuelles avec Chelsea, était mis à l'honneur par le club londonien. Il a tout d'abord reçu le prix du but de l'année pour son superbe solo face à West Ham. Qui plus est, il a également été élu le joueur de l'année à Chelsea par les fans et aussi par les joueurs.













Après avoir reçu ces récompenses, un fan dans le public a crié "signe un nouveau contrat". Avec l'humour qu'on lui connait, Eden à répondu du tac au tac. "Où est le stylo?", plaisantait le Belge.









Pour célébrer son N.10, Chelsea a sorti une petite vidéo où sont compilées ses plus belles actions