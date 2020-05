Le jeune talent Dejan Kulusevski ne tarit pas d'éloges sur nos deux compatriotes.

Recruté par la Juventus pour 35 millions d'euros cet hiver mais directement prêté à Parme où il avait débuté la saison, Dejan Kulusevski est l'une des grandes révélations de la saison en Serie A. Dans une interview accordée à Sky Sports, le Suédois a expliqué son choix pour la Vieille Dame : "Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la Juve est l'aspect tactique. Je pense que je peux très bien y prester et j'ai beaucoup étudié le jeu développé par Maurizio Sarri", explique-t-il avant de se comparer à l'un de nos Diables rouges : "Mon joueur préféré est Eden Hazard, je regardais tous ses matchs. Le rôle qu'il avait à Chelsea sous Sarri, je peux aussi le remplir à la Juventus."

Mais Kulusevski n'est pas uniquement un grand fan de notre capitaine en équipe nationale : "De Bruyne est l'un des cinq meilleurs joueurs du monde, je le regarde beaucoup, il est phénoménal. Je veux devenir comme lui, aussi fort que lui."

Plus surprenant encore quand le jeune ailier droit explique pourquoi il a choisi de porter le numéro 44 : "Il y a plusieurs années, je suis allé voir Manchester United et j'ai assisté aux débuts de Januzaj", se souvient-il, "il a débarqué avec une personnalité incroyable et j'ai dit à mon père : 'Si je deviens footballeur un jour, je veux être comme lui'. À partir de ce moment, je suis tombé amoureux du numéro 44."